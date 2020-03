Carro esportivo: compra compartilhada é opção para quem quer ter um

Da Redação

Do Garagem360



23/03/2020 | 14:48



A Prime You – empresa de compartilhamento de bens de luxo – acaba de lançar um novo grupo que tem como objetivo o compartilhamento de carros esportivos. Neste sistema, quatro cotistas adquirem uma fração do grupo composto por dois automóveis e têm o direito de desfrutar, de cada um deles, por duas semanas ao mês.

Compra compartilhada de carros esportivos

O primeiro veículo do Grupo 10 é um Porsche 718 Boxter, com motor 2.0 de 4 cilindros, 300 cv de potência e vai de zero a 100 km/h em 4,9 segundos. Já o segundo automóvel, uma BMW Z4 M40i, conta com um motor, de 3.0 de 6 cilindros e 340 cv de potência e permite que o carro alcance 100 km/h em 4,6 segundos.

O custo de aquisição de cada cota do Grupo 10 é de R? 371.764,09 e, por três anos, o proprietário está isento da taxa fixa – que inclui manutenção, vistorias, entre outros. Além disso, a empresa assegura que o veículo esteja sempre em boas condições e com manutenções e calibragens em dia.

“Estamos ampliando a oferta de carros esportivos no sistema de propriedade compartilhada e o Grupo 10 estará disponível já em setembro”, conta Marcus Matta, presidente da Prime You, ao lembrar que, no sistema de negócios da empresa, os veículos podem ser adquiridos por até um quarto do seu valor original.

“O sistema da Prime You é ideal para quem deseja ser dono de um carro esporte, mas não quer se preocupar com o dia a dia da manutenção, com a burocracia e toda a dor de cabeça do gerenciamento dos veículos, além de reduzir consideravelmente o custo de aquisição.”

A empresa oferece os seguintes serviços: uma equipe técnica; manutenção completa dos automóveis junto ao concessionário; abastecimento, seguro e documentação; apoio ao cliente; monitoramento por satélite; coordenação de reservas e possíveis alterações de data, além da transparência na apropriação de custos variáveis, entre outros.

