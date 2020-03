Organização Mundial da Saúde e Fifa se unem em campanha para combater coronavírus

23/03/2020 | 14:15



A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Fifa lançaram nesta segunda-feira uma campanha conjunta para conscientizar sobre os perigos da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, e destacar as medidas necessárias para conter a doença que assola o mundo.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que trabalhar em conjunto com a Fifa é importante para passar a mensagem ao maior número de pessoas possível. "O futebol pode atingir milhões de pessoas, especialmente os jovens", afirmou Tedros, destacando que o objetivo da campanha conjunta é "chutar o coronavírus" e conscientizar a população para adotar medidas como a quarentena e o isolamento social.

O líder da OMS afirmou que essas, no entanto, são medidas defensivas e defendeu uma luta agressiva contra a pandemia que já atinge mais de 300 mil pessoas. "Para vencer nós precisamos atacar o vírus de maneira agressiva e com táticas direcionadas. Testar todos os suspeitos, isolá-los e cuidar dos contaminados", comentou.

O presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, disse que a campanha significa muito neste momento e que os jogadores de futebol são exemplos para muitas pessoas. "Precisamos mostrar liderança e solidariedade nesses dias difíceis", afirmou. "Eles querem destacar as recomendações dadas a todos nós pela OMS".

Entre os jogadores e ex-atletas estão nomes como o argentino Lionel Messi, do Barcelona; o italiano Gianluigi Buffon, da Juventus; o camaronês Samuel Eto'o, já aposentado; e o brasileiro Alisson Becker, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira. A norte-americana Carli Lloyd e a chinesa Han Duan também fizeram parte do vídeo.