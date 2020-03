Em apenas três horas, doses de vacina para gripe acabam em Diadema

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020 | 12:34



Atualizado às 14h07

Doses da primeira etapa da vacinação contra a Influenza acabaram em algumas horas em Diadema. A Emeb Neusa Bassetto, no Rudge Ramos, em São Bernardo, também já fechou as portas. A procura foi intensa desde o início desta segunda-feira (23). "A Prefeitura faz campanha para a gente vir, aí chegamos aqui e não tem, ainda é o primeiro dia e isso é inadmissível", reclamou a professora Vera Durães, 61, residente do mesmo bairro.

No local, os funcionários orientavam que os munícipes procurassem outras escolas que estão fornecendo a vacina e afirmaram que novas doses irão chegar amanhã. "Em tempo de coronavírus, todos nós temos que ficar preocupados. Eu saí de casa só pela vacina e depois eu e meu marido vamos voltar para o isolamento", afirmou a professora Rosana Assis, 62, moradora da Vila Vivaldi.

O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), acaba de fazer pronunciamento pelas redes sociais avisando que após apenas três horas do início da campanha de vacinação da cidade, todas as 12,5 mil doses enviadas ao município já se esgotaram. Segundo Michels, a previsão é que um novo lote só seja enviado no dia 27 de março. A campanha, que é nacional, está programa para durar até o dia 22 de maio.

Bastante nervoso, Michels cobrou dos governos estadual e federal melhor articulação para atender aos municípios. "É vergonhoso. Eu tenho vergonha na cara e estou preocupado com a minha população, com as minhas equipes", afirmou. O prefeito relatou que desde as 8 horas da manhã, toda a administração está empenhada, tanto na fiscalização do fechamento dos comércios, quanto na atuação na campanha de vacinação.

"Estamos com uma campanha de vacinação nacional, contra a gripe. Mandaram para Diadema apenas 12.500 doses. Acabaram nossas vacinas e a previsão para chegar é só dia 27. Paramos nossas redes, nossas equipes, para vacinar os idosos, as pessoas de risco. Venho aqui para que esse vídeo chegue ao ministro da Saúde, ao presidente Jair Bolsonaro e ao governador João Doria", pediu durante a live.

O prefeito afirmou que a administração procurou o Estado, mas foi orientado a procurar o governo federal e não tem conseguido contato com nenhum setor. "Anteciparam a campanha e agora já acabou. Estamos em guerra e temos que parar de brincadeira", afirmou. "Suplico ao presidente, ao ministro, ao governador, vamos parar tudo e agir só nessa crise, só na saúde. Estamos aqui de segunda a segunda, dia e noite, mas não podemos deixar que as coisas transpareçam com a desorganização que vem de cima para baixo", afirmou.

Michels lembrou que foram preparadas escolas e que isso tem custo para a prefeitura. "Como antecipa algo sem preparação? E agora essa conta cai no colo dos prefeitos. Estou de saco cheio dessa palhaçada do governo federal, do governo do Estado. Estamos mobilizados, 18 escolas, já cadastramos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), não veio um real de nenhum governo. Se eles não têm dinheiro, imagina as prefeituras", questionou.

O prefeito de Diadema terminou a sua fala exigindo respeito do governo federal e do governo estadual para a população da cidade. "Estou lutando há oito anos por um hospital. Pagamos R$ 300 mil de aluguel de um prédio do INSS. Recebemos só R$ 90 milhões dos R$ 400 milhões que a gente gasta na saúde. Onde está a responsabilidade do ministro Mandetta, do presidente Jair Bolsonaro, da gripezinha? Toma vergonha, rapaz! Onde já se viu? O senhor é militar? Dane-se o senhor", afirmou. Michels fez um apelo para que sejam deixadas de lado as diferenças políticas e que todos trabalhem em conjunto.

"Estou na cidade com maior densidade demográfica do País. Se essa pandemia chegar com força na nossa cidade, não sei o que vai ser do nosso povo. Pedimos que os senhores se programem direito, antes de passar informações para a população e para os municípios. Os prefeitos estão com medo, mas muitos não falam. Eu falo. Minha equipe está desesperada, todo mundo desesperado, porque acabaram as vacinas. É assim que os prefeitos estão. É vergonhoso", concluiu.

O governo estadual ainda não deu previsão de quando vai enviar novas doses de vacina para a cidade.