23/03/2020 | 12:33



Em tempos de confinamento domiciliar e parques públicos fechados, como medidas para conter o avanço do novo coronavírus no Brasil, muita gente acaba deixando várias atividades de lado, uma delas o exercício físico.

Segundo Dr. Marcello Zaboroski , ortopedista e traumatologista do Hospital Vila Lobos, Hospital São Cristóvão e diretor clínico do Instituto Ortopédico Santa Maria, a prática de exercícios durante isolamento social é essencial. Segundo o especialista, atividade física é essencial para ocupar a mente durante o período de quarentena e fortalecer o sistema imunológico.

Mas ele diz que a prática de exercícios deve ser feita com cautela e lembra da importância do alongamento para evitar lesões. “Estamos em quarentena voluntária e manter-nos saudáveis e ativos também é uma forma de fortalecer nosso sistema imunológico. Com curta duração de tempo, é fundamental evitar o sedentarismo para manter o tônus muscular, além de ajudar na circulação sanguínea. E o alongamento é essencial para evitar lesões e contraturas musculares durante a prática de atividades físicas por todos os tipos de atletas, do iniciante ao fitness.” explica o médico.

O analista de sistema de Santo André Anderson Dias da Rocha, 42 anos, está em home office. E aproveita as horas livres para se exercitar. “Eu ia três vezes por semana ao clube. Agora, em casa, procuro na hora do almoço fazer alguns exercícios e sempre que possível caminhar no quintal. Os exercícios eu geralmente faço sozinho, pois já era um hábito meu, mas a caminhada fazemos minha mulher Suelen, 38, e minha filha, Giulia, 8 anos.”

O andreense Marcelo da Silva Vieira, 36, teve de fechar a porta de seu bar, medida adotada pelo governo do Estado para evitar a propagação do novo coronavírus. Ele havia deixado a prática de exercícios de lado há cerca de dois anos.

“Com a correria do dia a dia, sempre deixava para depois. Essa semana, por estar em casa e mais descansado da rotina diária, resolvi voltar a me exercitar junto aos meus filhos, que se divertem”, explica. Com a nova rotina, se sente mais disposto, “mais ágil, e bem humorado, tenho feito alongamento, condicionamento físico, e boxe no saco de areia”, diz.

O especialista lembra ainda que os exercícios, para trazerem benefícios ao corpo, devem ser realizados pelo menos três vezes por semana com duração de uma hora “Neste momento de confinamento que estamos vivendo, o ideal é que o exercício seja realizado diariamente, pois além da melhora física e imunológica, ele ajuda a prevenir a depressão relacionada ao isolamento”, explica.

Para quem não tinha o costume de praticar exercícios e agora quer fazer durante o isolamento social, o médico diz que é necessário ter cuidado redobrado. “Primeiramente organizando sua rotina e incluindo o exercício de baixo impacto, e iniciando sempre com um bom alongamento das articulações. Como ele não pode contar com profissionais para orientá-lo, deve procurar na internet grupos de exercícios ou aplicativos para auxiliar”, diz.

Ele ressalta ainda que a prática de exercícios em conjunto ajuda muito, tanto com relação às orientações corretas do exercício “como estímulo para sair do sedentarismo ou cair na tentação de ficar sedentário, como para afastar a sensação de solidão”, encerra.