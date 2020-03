Nova ferramenta do Spotify aponta quais são suas “músicas de estimação”

Bianca Bellucci

Do 33Giga



23/03/2020 | 12:18



O Spotify divulgou uma nova ferramenta chamada de “Música de Estimação”. Na prática, ela descobre quais as faixas que você mais ouviu desde que criou a conta no serviço – e que tem um carinho especial – e também as canções que vem ouvindo com maior frequência nos últimos tempos. Ambas são transformadas em playlists, caso o usuário deseje.

Para saber quais são as suas “músicas de estimação”, basta acessar este site. Depois, clique em “Descubra agora”. Faça o login no Spotify e aguarde as respostas. A ferramenta mostra primeiro suas faixas favoritas de todos os tempos. Cinco canções ficam em destaque. Para ter acesso a lista com 25 títulos, aperte “Ouça sua playlist de estimação” e o conteúdo irá direto para sua conta. O mesmo processo ocorre com as suas favoritas do momento.

Vale destacar que a escolha das canções pelo Spotify vai além do número de reproduções. A análise das “músicas de estimação” leva em conta quais são aquelas que você não passa quando está tocando, foram adicionadas a diferentes playlists ou ouvidas no repeat por vários dias, e muito mais.

