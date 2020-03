5 dicas para usar o WhatsApp no trabalho remoto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/03/2020



Com a propagação do coronavírus, empresas estão adotando o trabalho remoto nas próximas semanas. Seno assim, os negócios precisam de meios simples para que seus funcionários mantenham contato para tocar projetos, apoiar uns aos outros, e manter a produtividade.

O WhatsApp facilita que as equipes se comuniquem rapidamente entre si, em grupos de até 256 pessoas, usando os dispositivos que elas já possuem. Grupos espalhados por diferentes países também podem se conectar por meio da plataforma sem custo de chamadas internacionais e taxas de mensagens de texto.

A seguir, confira dicas para usar o WhatsApp no trabalho remoto.

1. Forneça a todos o mesmo catálogo de contatos

Trabalhe com sua equipe de TI para fornecer um catálogo de contatos completos, incluindo números de telefone com códigos de países, para todos em seu escritório. Depois que esses dados forem carregados no dispositivo de todos, as contas aparecerão imediatamente no WhatsApp. Não há necessidade de desenvolver ou manter logins.

2. Use o WhatsApp Web ou Desktop

Incentive os funcionários o download do WhatsApp Desktop ou use o WhatsApp Web para enviar mensagens de seus computadores. Assim como a versão do aplicativo para celulares, é grátis para baixar e usar.

3. Separe os comunicados das conversas

Para manter os funcionários informados sobre as principais notícias e atualizações da empresa, faça com que um administrador crie um grupo “somente comunicados”. Nesta conversa paralela, os usuários podem fornecer informações úteis para todos. Use um segundo grupo para conversas.

4. Use grupos para equipes pequenas

Os grupos no WhatsApp são meios de compartilhar ideias, obter atualizações e retornos mais rápidos, colaborar em um projeto, e responder a perguntas em tempo real. E mais: o recurso de respostas simplifica a recuperação de uma mensagem anterior, que você pode ter perdido durante uma reunião ou concentrado em uma tarefa.

5. Faça chamadas em grupo ou em vídeo para reuniões

Uma sincronização rápida com a equipe, uma decisão imediata, contato com alguém de um escritório internacional, tudo isso pode ser rapidamente resolvido por meio de uma chamada de voz em grupo do WhatsApp com até quatro participantes. Para reuniões individuais, a vídeo chamada no aplicativo também pode ser uma solução eficiente.