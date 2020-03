Rainha Elizabeth II compra presente para Archie Harrison e se prepara para quarentena

23/03/2020 | 12:11



Mesmo a distância não abala laços familiares, inclusive na monarquia. Enquanto o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle estão morando no Canadá com o filho, Archie Harrison, a Rainha Elizabeth II já está pensando no aniversário do bisneto, que completa um ano de idade no dia 6 de maio. De acordo com um informante do US Weekly, o presente já foi comprado: trata-se de um belo cavalo de balanço, um reflexo talvez da afinidade da monarca pelos animais de grande porte.

Apesar da preocupação da rainha para com o aniversário do bisneto é pouco provável que o presente seja entregue pessoalmente. Por conta da pandemia do coronavírus, Harry e Meghan estão cumprindo quarentena em sua mansão em Vancouver, enquanto Elizabeth II irá se isolar com o esposo, o Príncipe Philip, no Castelo de Windsor a partir da próxima quinta feira, dia 26 de março, onde permanecerá até que o governo da Inglaterra sinalize mudanças quanto ao coronavírus.

Aliás, a rainha também está aproveitando a quarentena para aprender algo novo, de acordo com informações do The Guardian. Buscando manter contato com os netos e bisnetos, a monarca está tendo aulas para aprender a usar a tecnologia e se comunicar com os familiares através de chamadas de vídeo enquanto estiver praticando o distanciamento social, seguindo os conselhos do governo para maiores de 70 anos.

De acordo com o Palácio de Buckingham, a Rainha Elizabeth II fará um discurso televisionado durante a pandemia, para tentar elevar a moral da nação nos tempos difíceis que vêm pela frente. A data deste posicionamento ainda será definido pela monarca que, de acordo com um informante do The Guardian, é a pessoa mais indicada para identificar o momento oportuno:

- Não há ninguém mais experiente que Sua Majestade, a rainha, e ela saberá exatamente o momento certo para se dirigir ao país. Infelizmente, há alguns tempos muito difíceis pela frente. O país vai sofrer. A voz dela fornecerá tranquila garantia de que, finalmente, conseguiremos superar isso.