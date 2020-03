Após especulações, Mel Maia confirma término de namoro com João Pedro

23/03/2020 | 12:11



Após diversas especulações, Mel Maia finalmente confirmou o término com João Pedro, jogador do Flamengo. No Twitter, a atriz recebeu uma cantada de um usuário, que afirmou que viraria jogador só para pegar a artista, e respondeu o seguinte:

Não é só porque eu namorei o João que sou maria chuteira... Vira jogador e seja feliz você sozinho.

Percebeu que Mal falou sobre o namoro no passado?