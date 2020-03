Filha de Leonardo, Jéssica Costa mostra cicatriz após cirurgia no coração: Estou amando

23/03/2020 | 12:11



Após passar por uma cirurgia no coração, Jéssica Costa mostrou a cicatriz que ganhou após a operação. Em suas redes sociais, a filha do cantor Leonardo disse que está bem e que a marca tem um significado especial.

Um filtro bem básico para dar aquele up, bebê. O que acharam da minha nova cicatriz?! Eu estou AMANDO! A única coisa que não gostei são os seis meses sem sol, MAS isso é o de menos. Felicidade mesmo é estar BEM e ter uma marca para registar, disse ela.

No começo de março, Jéssica passou por sua terceira cirurgia.

Fiz minha terceira cirurgia cardíaca! Graças a Deus, deu tudo certo. Troquei minha válvula pulmonar e agora é vida nova! Coração novo, vida nova! Obrigada mesmo por todas as mensagens e orações, me resguardei nesses dias, mas agora estou de volta! Só alegria. [...] Sou grata pela minha vida. Nasci com vários problemas no coração e fiz dois cirurgias [uma com oito meses] e outra com dois anos. Nasci com tetralogia de Fallot extremo com atresia pulmonar + CIV + hipoplasia do ramo esquerdo. E não. Não era para eu estar aqui! Mas o meu Deus é o Deus que opera com milagres e hoje é dia de gratidão, postou ela, na ocasião.