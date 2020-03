Roberto Justus causa polêmica ao comentar vídeo de Marcos Mion sobre coronavírus: - Desinformação de nível grande

23/03/2020 | 11:10



Os holofotes se viraram para Roberto Justus no ultimo domingo, dia 22. Isso porque, de acordo com o colunista Leo Dias, após Marcos Mion postar um vídeo alertando sobre o novo coronavírus, o empresário causou polêmica ao declarar que o registro não passou de uma desinformação e definir a doença como uma gripezinha.

No registro, postado nas redes sociais, Mion afirma que o pico de contaminação do vírus será entre 6 e 20 de abril, período em que o sistema de saúde brasileiro entraria em colapso. Além disso, o apresentador também falou em um milhão de mortos, afirmação que, aparentemente, irritou o empresário.

A publicação afirma que, por meio de um áudio, Justus contestou as afirmações do colega ao chamar a pandemia de gripezinha leve.

- Estamos em total desacordo e eu vou te passar uma matéria de um cara genial dos Estados Unidos falando sobre essa histeria. Por que quando alguém solta um argumento desses [do Mion] aí, acabou, começou o apresentador da Band.

Para Justus, a taxa de mortalidade não será tão alta.

- O total de mortos até agora foi de 12 mil, e o Brasil, que é tão abençoado por Deus, aqui vai matar um milhão. Em lugar nenhum tem [essa quantidade de mortos], nem na China, onde tudo começou, nem em lugar nenhum, retrucou o empresário.

No áudio, ele ainda deixa claro que a argumentação de Mion é desinformação, além de concluir que a catástrofe econômica será maior do que a da crise econômica de 1929.

- É uma desinformação de um nível tão grande, que não dá nem para discutir, sem querer te ofender. Claro que devia isolar os velhinhos, devia cuidar deles, devia não ter aglomerações humanas em grandes eventos, festas, mas este isolamento vai custar muito mais caro. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial? Não dá para comparar com um víruszinho, que é uma gripezinha leve.

As falas de Justus deram o que falar na web e o empresário se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter do Brasil.

Até o momento, Marcos Mion não se pronunciou sobre os comentários do colega.