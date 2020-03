Angelina Jolie proíbe Brad Pitt de deixar filhos verem Jennifer Aniston

23/03/2020 | 11:10



Angelina Jolie e Brad Pitt terminaram o relacionamento em 2016 e, desde então, seguem suas vidas separadamente. Porém, isso não quer dizer que polêmicas não estejam no meio do caminho dos dois desde então. De acordo com o jornal The Mirror, o ex-casal está vivendo um novo impasse, pois a atriz não estaria deixando seus filhos verem Jennifer Aniston.

A publicação afirma que Angelina está convencida de que Brad e Jennifer estão juntos e não quer que Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne - seus filhos com o ator - se aproximem da eterna Rachel de Friends.

Além disso, também foi noticiado que Angelina teria entrando novamente com um pedido de custódia total dos filhos, meses depois dela e Brad terem chegado finalmente a um acordo de guarda compartilhada. Vish!

- Foi um choque para todo mundo, disse uma fonte ao jornal, revelando que a notícia pegou as crianças de surpresa e deixou o ator furioso.