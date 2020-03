Idosos lotam locais de vacinação contra a Influenza na região

Aline Melo

Yasmin Assagra



23/03/2020 | 09:32



No primeiro dia de vacinação da campanha conta a gripe, idosos já fazem filas nos postos de imunização da região. Em São Caetano, o drive-thru montado no Atende Fácil tem fila quilométrica no quarteirão. Em Diadema, a prefeitura transferiu a campanha para as escolas - apenas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Paineira e Nova Conquista estão vacinando - para não misturar o público que está nas unidades de saúde com quem do precisa da vacina. As doses serão dadas das 9h às 16h.

Na Emeb Márcia Maria Rodrigues da Silva, no centro, desde as 6h30 da manhã, as pessoas já aguardavam na fila. A aposentada Diocília Alves Ribeiro, 70 anos, havia acabado de tomar a sua dose da vacina. "Já vim logo no primeiro dia e agora fico tranquila", afirmou. A idosa mora sozinha e tem contado com o auxílio do filho para compras e outras coisas que precisam ser feitas na rua. "Já tinha ido ao mercado, não estou precisando de muita coisa", completou.

No final da fila, o casal Elenir Bisni, 76, e Reinaldo Spagiari, 78, ainda tinham ao menos 50 pessoas na frente deles. "Tenho me sentido prisioneira, mas não tem jeito. Já assinei procuração e minha filha é quem tem resolvido tudo", declarou. Elenir criticou a troca de lugar de vacinação, normalmente realizada na UBS do bairro. "A gente até chegou a ir lá, mas mandaram vir para cá", explicou.

Uma funcionária da prefeitura orienta aos primeiros da fila a manterem um metro de distância um do outro, mas ao longo da fila, são os próprios idosos quem tentam se organizar para manter uma distancia segura.

Em Santo André, a vacinação também foi transferida para as escolas municipais, como no caso da Emeief João de Barros, em Utinga, que apesar de reunir idosos a partir das 7h30 na fila, o movimento estava rápido e tranquilo para vacinação.

No local, a fila apresentava um espaçamento entre as pessoas de 1,5 metros de distância, o que estendeu a fila por todo pátio e quadra da escola, mas os idosos comentam que o tempo de espera é de no máximo 25 minutos.

O aposentado José Maria de Fatima, 70, chegou às 9h com a mulher, a também aposentada, Maria Adma Ferreira, 68. “Viemos aqui pois moramos no bairro há 40 anos, e já voltamos voltar para casa. Como o movimento estava tranquilo, já aproveitamos”, avalia José. A Unidade de Saúde, em Utinga, só está aplicando vacinas de rotina, e indicam a escola João de Barros para vacinação aos idosos e profissionais da saúde.

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Perimetral, no Centro, da cidade, também só está distribuindo vacinas de rotina e direcionam os munícipes para as escolas mais próximas de suas residências. A unidade estava tranquila, mas residentes ainda com dúvidas sobre a vacinação.

A assistente de vendas, Kamila Bueno, 25 anos, levou a avó, a aposentada Ana Maria Santana, 68, no local e ficou sabendo da vacinação em escolas na hora. “Imaginei que fosse para descentralização de pessoas, mas que aqui (UPA Perimetral) permaneceria vacinando”, avalia.

NÃO PRECISA CORRER

A campanha segue até o dia 22 de maio e vai imunizar idosos, profissionais de saúde, professores, gestantes e mulheres com filhos de até seis meses na primeira fase. A imunização nao protege contra o novo coronavírus.