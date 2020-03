Com pandemia, F-1 atende pedido de organizadores e também adia o GP do Azerbaijão

23/03/2020 | 09:02



A pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, segue causando consequências na Fórmula 1. Nesta segunda-feira, o calendário da temporada de 2020 sofreu mais uma alteração depois que a categoria atendeu ao pedido dos organizadores e adiou o GP do Azerbaijão, que seria disputado nas ruas da capital Baku no dia 7 de junho. Com cancelamentos e adiamentos anteriores, a prova estava programada para ser a primeira etapa do campeonato.

"O adiamento foi definido depois de amplas discussões com a Fórmula 1, bem como com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e o governo da República do Azerbaijão. Isso é resultado direto da pandemia global e contínua do Covid-19 e baseou-se inteiramente nas orientações de especialistas fornecidas pelas autoridades relevantes. Chegando a essa conclusão, a principal preocupação do Circuito de Rua de Baku em todo o mundo tem sido a saúde e o bem-estar do povo do Azerbaijão, bem como a de todos os fãs visitantes da F-1, funcionários e participantes do campeonato", informou o comunicado oficial da organização do GP do Azerbaijão.

Antes do Azerbaijão, a categoria já havia cancelado os GPs da Austrália e de Mônaco - este não acontecerá pela primeira vez desde 1954 - e adiado as etapas no Bahrein, Vietnã, Holanda e Espanha. No momento só existem 14 corridas com datas programadas no calendário de 2020, mas a Fórmula 1 já avisou que remanejará outras provas e que as férias, que seriam em agosto, passaram para março e abril.

"Na tomada dessa decisão, a principal preocupação do Circuito de Baku foi a saúde do povo azeri, assim como de todos os fãs da Fórmula 1, dos funcionários e participantes do campeonato. O Circuito de Baku sente a mesma decepção dos fãs por não poder entregar a corrida do ápice do automobilismo nas ruas de Baku, em junho. Nesse sentido, vamos trabalhar ao lado de F-1, FIA e governo da República do Azerbaijão para monitorar a situação, focando em anunciar uma nova data mais tarde na temporada 2020", complementou a nota oficial.

Assim, a data de abertura da temporada passa para 14 de junho, mas o GP do Canadá, em Montreal, também corre o risco de ser adiado ou cancelado. Caso isso aconteça, o campeonato só começaria em 28 de junho, com o GP da França.

A última atualização da Organização Mundial da Saúde (OMS) dá conta de mais de 329 mil casos de coronavírus no mundo, sendo apenas 65 no Azerbaijão. Os azeris registraram apenas uma das mais de 14 mil mortes causadas pelo Covid-19.