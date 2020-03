Livros, filmes e até obras de arte: acervos online e gratuitos para curtir na quarentena

Bianca Bellucci

Seja para uma pesquisa ou apenas por diversão, hoje é possível acessar grandes acervos de livros, filmes e até obras de arte. E, o melhor, tudo isso gratuitamente. A seguir, você confere uma seleção de cinco sites que compilaram e disponibilizaram seu conteúdo na web para quem quiser acessar. São boas opções de entretenimento enquanto se está em quarentena por conta do coronavírus.

Especializado em produções cults, independentes e difíceis de encontrar, o SnagFilms oferece filmes, séries, documentários e programas de TV, tudo em HD. Com cerca de 2 mil opções – de acordo com a própria página –, entre os títulos encontrados estão o filme Charada, com Audrey Hepburn, e O Garoto, com Charlie Chaplin. O único problema com esse site é que não é possível habilitar legendas.

Um grande acervo da cultura brasileira, neste site é possível assistir na integra filmes das produtoras Atlântida, INCE e Vera Cruz. Inclusive, dá para conferir o longa-metragem premiado no Festival de Cannes, O Cangaceiro. O internauta também tem acesso a cartazes e fotos do cinema nacional (todos com marca d’água e só disponibilizados com autorização do detentor dos direitos autorais) e ao conteúdo da TV Tupi, com vídeos e roteiros da antiga emissora.

Aqui, você encontra biografias de artistas, cineastas e dramaturgos brasileiros, além de roteiros de cinema, peças de teatro e a história de diversas emissoras de TV. Os mais de 260 livros podem ser lidos no próprio site ou baixados em formato PDF ou texto. Organizados por ordem alfabética, dentre as obras é possível encontrar a biografia de Fernando Meirelles e o roteiro de O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. O internauta também confere um pequeno resumo do livro e comentários de quem o leu.

Este acervo compila as obras do Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez. O portal se divide em quatro grandes categorias: livros escritos por Gabo (apelido do autor), traduções, biografias e uma seção sobre a vida e as viagens do escritor. Segundo dados oficiais, são mais de 1.500 materiais na página, entre eles 600 livros traduzidos para 36 idiomas. O conteúdo está hospedado no site da Biblioteca Nacional da Colômbia.

O acervo do MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York) inclui mais de 200 mil trabalhos de artistas modernos e contemporâneos. Pinturas, fotografias, esculturas e instalações também fazem parte do catálogo. Para os que se interessam por informações mais detalhadas, algumas obras contém áudio-guia. É o caso dos quadros 100 Latas, de Andy Warhol, e Les Demoiselles d’Avignon, de Pablo Picasso.

