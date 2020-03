Japão/Shinzo Abe: país apoia iniciativa do COI de avaliar adiamento da Olimpíada

22/03/2020 | 22:20



O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que apoia a declaração do Comitê Olímpico Internacional (COI) neste domingo de que avaliará um adiamento dos Jogos Olímpicos 2020 de Tóquio por causa do novo coronavírus.

Em discurso no Parlamento nesta segunda-feira (horário local), Abe disse que o cancelamento dos Jogos Olímpicos está "fora de questão" e reiterou que não quer reduzir o evento ou realizá-lo sem espectadores.

A declaração do COI "está de acordo com o que eu disse sobre manter os Jogos em sua forma completa", segundo o primeiro-ministro. "Se isso for difícil, deveríamos pensar nos atletas primeiro e não teríamos escolha a não ser tomar a decisão de adiar", afirmou Abe. Fonte: Dow Jones Newswires.