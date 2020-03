Região aposta em ‘drive-thru’ da vacinação

Yasmin Assagra

Vinícius Castelli



23/03/2020 | 00:01



Como parte das medidas de contingência para tentar frear a contaminação pelo novo coronavírus, o Grande ABC anunciou ações mais rigorosas e de precaução durante a campanha nacional da vacinação contra o vírus Influenza, que começa hoje. A primeira fase é destinada a idosos, que precisam apresentar documento que comprove a idade, e profissionais da saúde. A principal aposta é o ‘drive-thru’, no qual a pessoa nem sai do carro e, assim, evita entrar em filas e grandes aglomerações.

Em São Caetano, em ação e exclusiva para os moradores da cidade, o posto especial está sendo montado no Atende Fácil, no Centro, com orientação aos motoristas que acessem o estacionamento do local pela Rua Paraíba, altura do número 600. Após a vacinação, a saída será pela Rua Major Carlos Del Prete, com isso, as pessoas não precisarão descer do veículo para receber a dose.

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), destaca que, apesar de existir medo de deixar os idosos irem às ruas, é fundamental a vacinação para a terceira idade. “Esse resguardo da terceira idade é importante, mas a Influenza em um idoso não vacinado pode ter grandes chances de complicação maior. Com o ‘drive-thru’ fica mais confortável para a população”, observa. O chefe de Executivo ainda pontua que a estimativa é de atender 40 mil pessoas.

Além da ação, a campanha de vacinação no município será realizada em 12 escolas e quatro Cises (Centros Integrados de Saúde e Educação) da Terceira Idade. “Se a pandemia continuar,vamos abrir para os demais grupos de vacinação”, declara Auricchio. A medida ficará em funcionamento por tempo indeterminado. Os locais abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Em Santo André, serão dois os locais a seguir o mesmo esquema: um no Paço Municipal, com acesso pela Avenida José Amazonas, e outro na Craisa (Av. dos Estados, 2.195), pelo portão 1. O estacionamento é livre. Além disso, serão 31 postos, em escolas e creches, onde ãs vacinas serão dadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Salão da Catedral Nossa Senhora do Carmo e a Biblioteca Cecília Meireles também serão usadas.

OUTRAS CIDADES

Em Ribeirão Pires o posto ‘drive-thru’ estará localizado em frente à Secretaria de Esportes da cidade, no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193). A campanha também será realizada em nove UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidades de Saúde da Família) de Ribeirão (USFs). A Prefeitura informa que a única exceção será a UBS Central, que por questões de segurança dentro das medidas de combate ao coronavírus realizará a aplicação das vacinas na Câmara Municipal (Rua João Domingues de Oliveira). Todas as unidades funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e a entrada será controlada e haverá restrição no número de pessoas dentro dos ambientes.

Já Rio Grande da Serra informou que tendas serão montadas na frente das UBSs (Unidades Básicas da Saúde) mais populosas – Parque América, Vila São João, Santa Tereza e Vila Conde – e não será necessário descer dos veículos, pois as enfermeiras se deslocação até os carros. Em casos de pessoas acamadas, a Prefeitura também informou que equipes serão destinadas para atendimento residencial.

São Bernardo divulgou que a campanha de vacinação será realizada em 33 escolas municipais, das 8h às 17h. A medida visa evitar aglomeração nas 34 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Dessa forma, as unidades de Saúde manterão a vacinação de rotina.

Em Diadema nenhum esquema será montado neste primeiro momento e Mauá não respondeu a demanda do Diário até o fechamento desta edição.

CAMPANHA

Neste primeiro momento, as doses de vacinação serão disponibilizadas só para grupo preferencial, depois chegará ao restante da população. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo é imunizar 90% da população-alvo (15,4 milhões de moradores) no Estado contra o vírus Influenza.

Importante ressaltar que a vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas a campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios nos próximos meses.