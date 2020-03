Secretaria do RJ investiga morte de jovem de 27 anos com sintomas de coronavírus

22/03/2020 | 21:21



Um jovem de 27 anos morreu na madrugada deste domingo com sintomas do coronavírus no Hospital Badim, na Tijuca, zona norte do Rio. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio ainda investiga se o homem estava com a doença.

Em boletim divulgado no início da noite, a secretaria informa que o Estado do Rio tem 186 casos confirmados, três mortos pelo coronavírus e mais dez mortes suspeitas sob investigação.

Entre os casos confirmados ou suspeitos internados, 15 estão em leitos clínicos e outros 17 estão em tratamento intensivo. Os demais estão em isolamento domiciliar.

A capital fluminense ainda não tem nenhuma morte confirmada pelo Covid-19. Segundo o Painel Rio COVID-19, atualizado pela prefeitura do Rio às 14h deste domingo, a cidade tinha 170 casos confirmados e 175 suspeitos. Entre as vítimas da doença, 23 estavam hospitalizadas, sendo 12 delas em Unidades de Terapia Intensiva. Os casos confirmados de coronavírus já alcançam 33 bairros.

Houve aumento de 67 casos confirmados de COVID-19 em apenas um dia. No sábado, a cidade tinha 103 casos confirmados, em 29 bairros.

A Barra da Tijuca, na zona oeste, continua liderando o número de confirmações, subindo de 18 no sábado para 29 neste domingo. Até o momento, a única favela a registrar um caso confirmado foi a Cidade de Deus, também na zona oeste. Um grupo de moradores está circulando pela comunidade para alertar sobre o perigo de contágio e pedindo para os moradores ficarem em casa, segundo uma rede social.

Entre os doentes confirmados, 54,5% eram mulheres. A faixa etária mais afetada é a dos 30 a 39 anos, responsável por 87 dos casos.