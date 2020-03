São Bernardo prevê higienização com água sanitária em bairros da cidade

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



22/03/2020 | 19:55



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou, em boletim divulgado no início da noite deste domingo (22), que amanhã (23), a partir das 8h, a administração vai utilizar três caminhões pipas para iniciar a higienização com água sanitária de ruas e bairros de grande circulação de pessoas.

Morando ainda ressaltou que comércios e estabelecimentos estarão fechados e aproveitarão o fluxo baixo de pessoas para iniciar a higienização. A medida visa os principais centros comerciais, como Marechal Deodoro, Rudge Ramos, Taboão, Vila São Pedro e o bairro Alvarenga, além de ruas próximas dos hospitais do município.

“Destacamos essa medida até para informar os munícipes a não passarem pelo local que faremos essa higienização. Os caminhões estarão sinalizados e vamos interditar as vias durante os trabalhos. Os profissionais que atuarão vão tomar os devidos cuidados com mercados, padarias e farmácias que permanecerão abertos”, declarou o chefe do Executivo.

Morando também observou que antecipou a entrega do Hospital de Urgência – previsto para maio deste ano -, e deixou a disposição do Estado para possível urgência por conta do novo coronavírus. As instalações já estão prontas, oferecendo 250 leitos. “O hospital está pronto e antecipamos exclusivamente para receber os pacientes. O local só espera pelos equipamentos, mas já estamos em tratativas com o Governo”, finaliza.