São Caetano decreta estado de calamidade pública contra o novo coronavírus

22/03/2020 | 17:08



Foi publicado no Diário Oficial de São Caetano deste domingo (22), estado de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus. Diadema já havia feito o mesmo no dia 19. No sábado (21), São Paulo publicou o mesmo estado. Isso significa que os municípios vão ter maior agilidade para adiantar processos e medidas.

José Auricchio Júnior (PSDB) comentou em vídeo, divulgado neste domingo, que abriu UTI com 10 leitos, no Complexo Hospitalar Municipal, para quadros confirmados ou de suspeita da Covid-19, com equipe específica e pacientes já ocupando alguns. “Adquirimos também quantitativo extraordinário de kits laboratoriais para detecção da doença, além de tomógrafo e adaptações para que o Hospital São Caetano receba grande enfermaria de retaguarda”, comentou.

O prefeito de São Caetano também disse que reforçou a concentração de medidas de restrição para circulação de pessoas. “Ainda tem muita gente andando por São Caetano, então reitero o pedido para as pessoas ficarem em casa. Costumo dizer que não é uma guerra da cidade, de São Paulo ou do Brasil, mas do ser humano conta um vírus, cujo bloqueio é fundamental para o êxito da transmissibilidade.”

ESTADO DE EMERGÊNCIA

Outras cidades da região decretaram estado de emergência que começaram a valer a partir do dia 16 em São Bernardo e 19 em Santo André. A partir do dia 24 vai entrar em vigor em Mauá. Ribeirão Pires ainda não anunciou nada a respeito até o momento. Rio Grande da Serra não respondeu.

DIFERENÇAS

O estado de emergência se caracteriza pela iminência de danos à saúde e aos serviços públicos. Já o estado de calamidade pública é decretado quando essas situações se instalam.