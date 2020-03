Atriz de Transformers anuncia morte do pai, vítima do coronavírus: Realidade dura da doença

22/03/2020 | 16:11



Sophia Myles anunciou por meio de suas redes sociais que perdeu o pai para o novo coronavírus. No Twitter, a atriz britânica, conhecida pelo papel em Transformers: A era da Extinção, contou que o pai, Peter Myles, também lutava contra o Mal de Parkinson desde 2018.

No seu registro com o pai, Sophia aparece de luvas e máscara ao lado dele no quarto do hospital:

Esta é a realidade dura do coronavírus, escreveu ela no post.

Horas depois, a atriz voltou ao Twitter, dizendo que o pai havia sido vítima da Covid-19.

Descanse em paz, Peter Myles. O meu querido pai morreu algumas horas atrás. Foi o coronavírus que finalmente o levou.

A atriz ainda retuitou a reação de vários fãs, especialmente aqueles alertando sobre como sua história mostrava a realidade da taxa de mortalidade da pandemia.

Mostre isso para qualquer pessoa que não esteja levando essa história a sério, escreveu um seguidor.