Em prevenção do coronavírus, Record TV afasta funcionários com mais de 60 anos de idade

22/03/2020 | 15:11



Em meio à pandemia do novo coronavírus, muitas emissoras pausaram gravações e tiveram mudanças bruscas em sua programação. No último sábado, dia 21, a Record TV comunicou algumas mudanças no funcionamento da empresa, como medidas para prevenção da doença.

A partir de agora, os funcionários com mais de 60 anos de idade terão que se afastar até a situação no país se acalmar, o que pode levar meses. Estão incluídos também nesse afastamento os colaboradores que se encaixam nos grupos de risco da doença.

Com isso, nomes como Geraldo Luís, Renato Lombardi, Percival de Souza, Domingos Meirelles, Marcos Hummel e Celso de Freitas ficarão fora do ar durante esse período.

Confira o comunicado na íntegra:

Diante da situação de pandemia no mundo por conta da Covid-19, a Record TV vem a público para divulgar as medidas que estão sendo tomadas para a preservação da saúde de seus colaboradores em todo o país.

Segue:

- disponibilização de álcool gel 70% nos setores da empresa e em pontos estratégicos da sede;

- desativação do ponto eletrônico por biometria;

- higienização diária das estações de trabalho (computadores, switchers, ilhas de edição, telefones, cadeiras etc.), bem como a disponibilização de álcool 70% para limpeza durante o expediente;

- higienização diária de nossos veículos da frota, além de descontaminação por ozônio;

- disponibilização de máscaras e descartáveis; a Record TV já encomendou há duas semanas outros milhares de kit de higiene e prevenção e aguarda as entregas devido a demanda que ocorre em todo o País

- 550 colaboradores estão em home office, inclusive profissionais do jornalismo e do portal R7;

- dispensa de colaboradores com mais de 60 anos, com doenças do grupo de risco e também grávidas;

- dispensa de aprendizes e estagiários menores de 18 anos;

- colaboradores que tiveram contato com pessoas com sintomas da doença estão afastados preventivamente por 7 ou 14 dias;

- colaboradores que voltam de férias e viajaram para o exterior ficam pelo menos sete dias afastados a partir da volta ao Brasil;

- as equipes de jornalismo estão com microfones extras para os entrevistados e material para higienização de microfone e espuma;- recomendamos priorizar entrevistas por videoconferência;

- no estúdio, apresentadores, entrevistados e equipes estão mantendo as distâncias mínimas recomendadas pelas autoridades de saúde;- o ambulatório da empresa está com atendimento dirigido para dúvidas e consultas com médico especializado no trabalho;

- os casos suspeitos são encaminhados para acompanhamento médico especializado;

- reuniões presenciais estão suspensas e somente são feitas por videoconferência ou por telefone;

- gravações com plateia estão suspensas;

- gravações de nossas novelas no Rio de Janeiro estão suspensas;

- gravações em Marrocos suspensas e o grupo de profissionais está de volta ao Brasil;

- o departamento de Recursos Humanos e os gestores de cada área estão diariamente à disposição para tirar as dúvidas dos funcionários;

- a Record TV colocou uma infectologista à disposição para todos os gestores de jornalismo e produção para esclarecimento de dúvidas;

- estamos ainda realizando videoconferências com especialistas para todos os colaboradores esclarecerem suas dúvidas.

Todas as medidas valem para as emissoras da Record TV e para as emissoras de nossa Rede.