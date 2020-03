Após chorar com Sandy em transmissão ao vivo, Junior Lima mostra tatuagem durante isolamento: Vai passar

22/03/2020 | 15:11



Junior Lima mostrou a tatuagem no peito com a expressão vai passar, trecho da música Tempo, da irmã Sandy. A cantora fez parte do lineup do Festival Música em Casa e na noite da última sexta-feira, dia 20, acabou se emocionando com o irmão ao cantar a música em meio à quarentena da pandemia do novo coronavírus.

Invernos / Impérios / Mistérios / Lembranças / Cobranças / Vinganças / Assim como a dor / Que fere o peito / Isso vai passar / Também. E todo o medo, o desespero / E a alegria / E a tempestade, a falsidade / A calmaria / E os teus espinhos / E o frio que eu sinto / Isso vai passar / Também / Saudades / Vaidades / Verdades / Coragem / Miragens / E a imagem no espelho / Como a dor / Que fere o peito / Isso vai passar / Também, postou Junior, citando trecho da canção.

Sandy e Junior, inclusive, se tornaram um dos assuntos mais comentados na web no último sábado, dia 21, após o programa Altas Horas reprisar a participação dos irmãos.