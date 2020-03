Diadema e Ribeirão Pires confirmam primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus

Vanessa Soares

Yasmin Assagram

Do Dgabc.com.br



22/03/2020 | 13:46



As prefeituras de Diadema e Ribeirão Pires confirmaram na manhã deste domingo (22) os primeiros casos de infecções pelo novo coronavírus. Em ambos os casos se tratam de mulheres, profissionais da área da saúde, que atuam na Capital.

Em Diadema, a paciente está hospitalizada em unidade particular em São Paulo. a Prefeitura não deu mais detalhes sobre seu estado de saúde. Moradora de condomínio na regiçao central da cidade, a Administração municipal informou que pela manhã equipe epidemiológica esteve no local para realização de higienização do prédio.

Já em Ribeirão Pires, a mulher chegou a ser hospitalizada, mas já recebeu alta e segue em isolamento domiciliar.

Com estes dois novos casos, a região chega a 24 pacientes infectados, sendo 10 em São Caetano - município com maior úmero de casos confirmados -, seis em Santo André, cinco em São Bernardo, um em Diadema e um em Ribeirão Pires. Rio Grande da Serra continua sem nenhum caso registrado.

Além disso, são 835 casos suspeitos, além de duas mortes sob investigação - uma em São Caetano e uma em Santo André.