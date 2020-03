Irmã de Angélica testa positivo para coronavírus e declara: - Há uma semana sentindo dor

22/03/2020 | 13:11



Irmã de Angélica, Márcia Marbá está com Covid-19. Em contato com a colunista Patrícia Kogut, a empresária, que cuida da carreira de atrizes como Grazi Massafera e Juliana Silveira, deu detalhes sobre o processo de recuperação da doença.

- Estou trancada desde sexta-feira [13 de março]. O resultado positivo do exame saiu ontem, confirmando minhas suspeitas. Estou de repouso absoluto por conta da falta de ar. Além do repouso, tomo vitamina C. Sinto muita dor no corpo e calafrios, revelou ela, que mora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Márcia contou que dispensou os funcionários e vem recebendo os cuidados da família:

- Meu marido e meu filho estão me ajudando... De longe, garantiu.

Por fim, a empresária declarou que tem conversado com o restante da família.

- Falo com a Angélica direto. Estamos nos falando pelo vídeo. Meus pais, minha filha que mora com o marido e minha neta, em Vancouver, me visitam o tempo todo virtualmente.