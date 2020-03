Em meio à pandemia do coronavírus, Lucas Jagger retorna ao Brasil

22/03/2020 | 13:11



Lucas Jagger, que mora em Nova York, nos Estados Unidos, decidiu voltar ao Brasil por conta do novo coronavírus. O jovem de 20 anos de idade publicou em suas redes sociais uma foto em que aparece usando máscara no aeroporto e, na legenda, escreveu:

Te vejo em breve, NYC.

Lucas mora em Nova York há dois anos para estudar. Ele é fruto do relacionamento de Luciana Gimenez com Mick Jagger. A apresentadora também é mãe de Lorenzo, de nove anos, do relacionamento com Marcelo de Carvalho.