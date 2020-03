Coronavírus: Espanha tem 394 mortes em 1 dia e quer ampliar estado de emergência

22/03/2020 | 12:45



Após registrar quase 400 mortos em 24 horas por consequência do novo coronavírus, o governo da Espanha quer ampliar o estado de emergência em mais 15 dias, até 11 de abril. Em pronunciamento neste domingo, 22, o primeiro-ministro Pedro Sánchez pediu ao Congresso que aprove a medida - inicialmente prevista para acabar dia 29.

Até agora, a Espanha tem 28.572 casos confirmados da doença e 1.720 mortos. Nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados foi de 3.600 e de mortos, 394.

Durante uma teleconferência com Sánchez, autoridades locais pediram mais material sanitário para combater a pandemia. As autoridades espanholas reconheceram neste domingo que mais de 10% do número total de casos de coronavírus no país correspondem a trabalhadores do setor da saúde, que denunciam a falta de material de proteção há dias.

Médicos

O diretor de emergências sanitárias, Fernando Simón, informou em entrevista coletiva que dos 28.572 positivos para coronavírus no país, 3.475 são profissionais do setor da saúde. "Este é um grande problema para o sistema de saúde. São o grupo populacional de maior risco, isso é óbvio, e temos que assumi-lo", afirmou.

A rápida disseminação do vírus pôs em xeque o sistema de saúde espanhol, que enfrenta uma falta de capacidade de atendimento nas áreas mais afetadas, agravada pelas baixas entre os profissionais da saúde.

O governo anunciou no Sábado (21) a distribuição de meio milhão de máscaras adicionais para os profissionais e cerca de 800 mil para pacientes e a compra futura de outros oito milhões para profissionais do setor. (Com agências internacionais).