Luana Piovani chama Pedro Scooby de inconsequente e diz que pensão dos filhos está atrasada

22/03/2020 | 12:11



As polêmicas envolvendo Luana Piovani e Pedro Scooby não param! Isso porque, após a atriz e apresentadora dizer que ela é mãe e também pai dos filhos com o surfista e ele rebater, questionando a necessidade dela expor tudo na internet, a treta ganhou um novo capítulo.

No último sábado, dia 21, Luana decidiu bater um papo com seus seguidores. Enquanto respondia algumas perguntas, a apresentadora contou que a pensão dos filhos paga por Scooby está com o pagamento atrasado em quatro dias. Isso, é claro, deu o que falar e o surfista respondeu à ex-mulher, dizendo:

- Como ela mesmo postou aí, a pensão está quatro dias atrasada porque eu resolvi não pagar mais, porque ela sempre me manipulou e ela me obrigou a dar um valor de pensão que ela escolheu. Como ela sempre fez comigo, me deixou embaixo das asas dela me manipulando, só que isso acabou, não vai ter mais. Agora o que o juiz disser vou pagar. Nunca vou negar nada aos meus filhos, como nunca neguei. Fora a pensão, eu que pagava a escolinha de skate deles. Sempre aceitei as condições dela e o que ela sempre impôs, mas cansei disso, declarou em ele seu Instagram Stories.

Horas mais tarde o surfista voltou a se pronunciar, dizendo:

- Sempre achei que a gente tinha que resolver entre a gente, mas ela sempre expõe isso na internet. Mas como eu falei, nunca vou deixar de dar nada para os meus filhos.

Scooby explicou que no momento não está em Portugal pois teve seu voo cancelado. Ele conta que a ideia é se reunir com os filhos, mas por conta da pandemia do novo coronavírus isso não será possível no momento.

- Espero que tudo se resolva da melhor forma, enquanto isso estou aqui fazendo minha parte. [...] Pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe. E meus filhos serão sempre meus filhos. Que bom que eles não participam de tudo isso, eles não tem acesso a internet, só para ver os desenhos deles, finalizou.

Mas, enquanto isso, Luana continuou a mencionar Pedro Scooby durante sua conversa com internautas. Ainda em seu perfil no Instagram, ela também chegou a defender Scooby de um seguidor que o chamou de palhaço. O fã questionou como a atriz aturou por muito tempo o surfista e ela respondeu:

Olha, eu sou palhaça, já fiz alguns cursos de palhaçaria. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que usa. Pedro não é palhaço, é surfista e inconsequente. Quando estávamos juntos eu funcionava como um manager, agora ele voltou a ser o que era.

Por fim, um seguidor perguntou se Luana foi feliz durante o casamento com Pedro. Mais uma vez, a atriz não fugiu da questão e respondeu que foi, mas somente nos primeiros quatro anos. Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de Dom, Bem e Liz e se separaram no início de 2019.