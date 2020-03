Celso Daniel, centralizador ou aglutinador?

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/03/2020



Professor Takara está escrevendo livro com o título Subsídios para a História de Educação e Cultura no ABC, em que ressalta a figura de Celso Daniel.

Na opinião de Takara, Celso Daniel colocava a cidade de Santo André acima do partido, daí o slogan da sua primeira administração, ‘Direito à Cidade’ (1989-1992), não utilizado nas gestões seguintes.

Afirma o professor Takara: “Celso Daniel conseguiu aglutinar pessoas das mais diversas orientações políticas”.

Trinta anos depois...

Texto: Alexandre Takara

Memória, de 29 de fevereiro, na seção Diário há 30 anos, traz uma crítica do PT à atuação do prefeito Celso Daniel:

- O prefeito Celso Daniel é centralizador – diz o diretório municipal do PT.

- Núcleos do partido enumeram problemas.

- O prefeito não ouve nem o partido nem a bancada – declara o vereador petista João Batista.

Na verdade, o prefeito foi um aglutinador. Numa questão de perspectiva: o PT e a bancada queriam ser ouvidos e ter acatadas suas decisões.

O prefeito queria ouvir os moradores da cidade, mais do que o partido. Daí fundamentar-se no dístico ‘Direito à Cidade’ e criar o projeto ‘Santo André, Cidade Futuro’, infelizmente interrompido com a sua morte.

Tão importante foi esse projeto, que o Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa – informa a historiadora Suzana Kleeb – está organizando os documentos relativos a esse projeto, para colocá-los à disposição dos pesquisadores.

Segundo a Suzana, a relação dos participantes desse projeto se compõe de operários e empresários, estudantes e professores, clientes e doutores, sindicatos de operários e entidades empresariais, ricos e pobres, moradores de periferia e dos bairros consolidados.

Assim, se demonstra que a perspectiva de Celso Daniel era mais ampla do que a de seu partido, o PT.





