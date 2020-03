Ajudante geral é morto a tiros em matagal em Mauá

Yasmin Assagra

Do Diário d Grande ABC



22/03/2020 | 11:33



Um ajudante geral, de 36 anos, morador da cidade de Mauá, foi morto na noite de ontem (21), por volta das 22h, em um matagal, na rua Regina Maria de Lourdes Nascimento, próxima a avenida Sapopemba, no bairro São Lúcido, em Mauá.

Segundo informações iniciais, policiais ao chegarem no local se depararam com um homem, já em óbito, alvejado aparentemente com dois tiros. O SAMU (Serviço Móvel de Urgência e Emergência) foi acionado, bem como os peritos criminais que seguem em investigação no caso.

O BO (Boletim de Ocorrência) foi registrado no 1 DP de Mauá como homicídio simples consumado.