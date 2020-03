Flamengo mantém paralisação e entrega equipamentos para atletas treinarem em casa

22/03/2020 | 09:09



Diante do isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, o Flamengo resolveu entregar equipamentos do CT Ninho do Urubu para os atletas manterem a forma física dentro de suas casas. O clube publicou fotos em suas redes sociais dos meias Willian Arão e Gerson e do atacante Bruno Henrique com os aparelhos.

O responsável pela entrega dos equipamentos é o preparador físico Roberto Oliveira. Os atletas, assim, seguem a cartilha de treinos elaborada pela preparação física durante esse período em que as atividades no Ninho do Urubu estão suspensas.

A suspensão das atividades do departamento de futebol profissional e de base do Flamengo se encerraria nesta segunda-feira, mas o clube decidiu manter a paralisação e informou que os treinos estão suspensos por tempo indeterminado para evitar a propagação da covid-19.

"O clube reforça que respeita e se solidariza com o momento delicado e segue acompanhando os desdobramentos e posicionamentos dos governos Federal, Estadual e Municipal, FERJ e CBF", comunicou o Flamengo.

O Flamengo entrou em campo pela última vez há mais de uma semana, no sábado, dia 14. Na ocasião, venceu a Portuguesa por 2 a 1, de virada, no Maracanã, com portões fechados, pela terceira rodada da Taça Rio. Desde então, as competições e os treinamentos foram suspensos e os jogadores e membros da comissão técnica se mantêm em quarentena.