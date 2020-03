Bolsonaro: 5 milhões de testes serão enviados a todos os Estados ainda em março

22/03/2020 | 09:27



O presidente Jair Bolsonaro usou neste Domingo (22) sua conta no Twitter para repetir informação dada na véspera pelo Ministério da Saúde em relação à distribuição de testes de covid-19. "São aproximadamente 10 milhões de testes no local. Cinco milhões enviados para todos os Estados ainda em março".

Na postagem, o presidente diz que os testes rápidos poderão ser realizados em locais de fácil acesso, como farmácias, escolas e postos de drive-thru. "As amostras são coletadas sem que o paciente saia do seu próprio veículo, uma estratégia adotada com sucesso na Coreia do Sul", conclui o mandatário.