Anac lança esforço para trazer brasileiros presos fora do País

22/03/2020 | 09:06



Diante da crise envolvendo a pandemia do coronavírus, que levou ao caos o setor aéreo, muitos estão enfrentando dificuldade para retornar ao Brasil. Diante do cenário, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está se movimentando para ajudar esses brasileiros a retornarem aos seus lares.

A Anac disponibiliza a partir deste domingo (22) formulário online para receber informações de brasileiros que têm passagem aérea comprada e não estejam conseguindo voltar para o País.

"Com as informações coletadas pela Anac, as autoridades brasileiras seguirão com os esforços para ajudar a viabilizar os brasileiros que tiveram seus voos cancelados em países que estão com restrições para deslocamento aéreo", informou a Agência, em nota.

Para se cadastrar, o passageiro deve acessar o endereço: http://www.anac.gov.br/brasileironoexterior