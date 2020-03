Atila põe na rua seleção para contratar 316 para a saúde

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



21/03/2020 | 22:31



Em meio a medidas preventivas contra o coronavírus, o governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), colocou em trâmite seleção para contratar de forma direta, ou seja, sem concurso público, 316 profissionais para atuar na saúde. As inscrições iniciam amanhã.

Inicialmente, a Câmara mauaense aprovou projeto autorizando o prefeito admitir até 415 funcionários temporários – o contrato é de um ano, sendo proibida sua prorrogação. Porém, edital publicado pelo Paço no Diário Oficial prevê, a princípio, quantidade menor de contratações. O secretário de Saúde da cidade, Luís Carlos Casarin, já havia antecipado que a administração iria avaliar o número de novas admissões.

VAGAS

A maioria das vagas abertas é destinada para médicos (110 oportunidades), de diversas especialidades (clínico geral, generalista, ginecologista, pediatra e pneumologista) e para profissionais da área administrativa (90). No caso dos médicos, os salários variam de R$ 110 a R$ 130 por hora, além de benefícios, cuja carga horária é de 20 a 24 horas semanais.

Para a área administrativa (apoio administrativo), a escolaridade exigida é ensino médio completo e a remuneração mensal é de R$ 2.473,70, mais R$ 1.176,80 em benefícios (adicional de insalubridade, auxílio-alimentação, auxílio-transporte). Do total de vagas, quatro são reservadas para pessoas com deficiência.

Também serão contratados dez cirurgiões dentistas, cujo contracheque foi fixado em R$ 6.076,43 (incluindo salário fixo e benefícios); dez enfermeiros (salário de R$ 4.848,29, mais R$ 1.176,80 em benefícios); cinco fisioterapeutas (receberá ao todo R$ 4.470,72); e 50 técnicos de enfermagem (R$ 4.147,35).

Para a área operacional, a administração admitirá 15 motoristas de ambulância, com salário de R$ 2.035,40, mais R$ 1.176,80 de acréscimos. A escolaridade exigida para esta vaga é ensino médio completo e certificado de APH (Atendimento Pré-Hospitalar), com carteira de habilitação das categorias B ou E ativa.

As inscrições começarão a partir de amanhã e vão até o dia 30 e deverão ser feitas exclusivamente no site da Prefeitura de Mauá (www.maua.sp.gov.br), canal em que o candidato também enviará os documentos solicitados. O edital completo com detalhes está no mesmo portal.

Não há necessidade de realizar provas. A seleção será feita em três etapas: comprovação de habilitação mínima exigida; análise de currículo – a avaliação levará em conta experiência profissional, cursos de capacitação ou formação e titulação; e, por último, entrevista presencial.

O edital não detalha, contudo, em quais equipamentos de saúde esses profissionais atuarão no futuro.