Santo André contrata empresa para gerir obras da CAF

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



21/03/2020 | 22:29



O governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), contratou empresa terceirizada de engenharia para supervisão das obras de infraestrutura do programa Saneasa (Sanear Santo André), com financiamento da CAF (Corporação Andina de Fomento), banco de desenvolvimento da América Latina. O Paço homologou licitação, vencida pela TCRE Engenharia Ltda, pelo valor total de R$ 2,9 milhões, tendo vigência de um ano. A medida – exigência da instituição internacional – é passo preliminar para iniciar as intervenções, embora o avanço do novo coronavírus possa atrasar o cronograma.

O projeto engloba o acompanhamento técnico, ambiental e social das obras de canalização do Córrego Cassaquera, incluindo a implantação do sistema viário; construção de ecopontos, sistema de monitoramento de chuvas e a construção do piscinão na bacia do Córrego Guarará, sob o Parque da Juventude Ana Brandão, no Jardim Ipanema, na tentativa de combater enchentes recorrentes na região da Vila América. A contratação da operação de crédito externo se dá no valor integral de US$ 50 milhões (cerca de R$ 253 milhões na última cotação) para financiar parcialmente o programa – são US$ 12,5 milhões acertados de contrapartida municipal.

No pacote de projetos com pedido de aporte da CAF, o Paço abrange a conclusão do complexo viário Cassaquera, que constitui na extensão da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo e também a finalização da ligação entre as avenidas Giovanni Batista Pirelli e Luiz Ignácio de Anhaia Mello, hoje inacabada, com a Avenida Valentim Magalhães, o que deve facilitar o acesso para o Rodoanel. Com edital na rua, o item que trata do Cassaquera tem andamento mais avançado entre as intervenções da lista.

“As obras estão previstas para serem iniciadas na segunda quinzena do mês de abril, porém, o prazo pode sofrer alterações devido à pandemia do coronavírus. O período previsto de implantação de todo o programa é de cinco anos”, pontuou a Prefeitura, por meio de nota.

O Senado aprovou em dezembro a solicitação da Prefeitura para contrair o empréstimo – o Paço tem 30 anos para quitar o financiamento. A etapa burocrática é necessária nos parâmetros do banco, uma vez que a União figura como fiadora da operação de crédito. O ajuste foi subescrito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em edição extra do Diário Oficial da União.O tucano chancelou o acordo no último dia do ano passado.