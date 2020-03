Governo do DF vai pagar auxílio a catadores durante pandemia da covid-19

21/03/2020 | 21:49



O governo do Distrito Federal decidiu fazer o pagamento de uma espécie de bolsa em auxílio aos catadores de material reciclável que tiveram atividades suspensas durante a pandemia do novo coronavírus.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) ainda não confirmou o valor, mas a intenção era de que fosse cerca de R$ 500 por mês, equivalente a quase meio salário mínimo (R$ 1.045), pagos por meio do Banco de Brasília (BRB).

O governador acerta os últimos detalhes de um decreto que regulamenta o pagamento e pode sair de forma extraordinária entre este domingo, dia 22, e segunda-feira, dia 23.

O pagamento vai perdurar enquanto a pandemia da covid-19 impeça que os catadores voltem ao trabalho.

O governo mandou suspender a coleta seletiva por causa do risco de contágio aos trabalhadores e acertou com associações o pagamento como compensação.

No início do surto, o lixo domiciliar recolhido de pacientes infectados era tratado como hospitalar, mas com o aumento dos casos a logística ficou inviabilizada.

Ao todo, o Distrito Federal contabilizou na noite deste sábado, dia 21, 108 casos confirmados, com quatro pacientes internados. São 2.717 casos tratados como suspeitos. Dos confirmados, 28 se contaminaram no exterior e 80 localmente.