Orlando Morando anuncia suspensão da gratuidade no transporte para conter idosos

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



21/03/2020 | 20:51



Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), entrou em vídeo ao vivo na noite deste sábado (21), ao lado de infectologista, para falar sobre mudanças na cidade a partir de segunda-feira (22) por conta do novo coronavírus. “Nosso papel não é causar pânico, mas informar. É o momento de ficar em casa, é necessário o isolamento social”, ressaltou o gestor. Entre as medidas anunciadas, além do fechamento do comércio, inclusive da Avenida Marechal Deodoro - que apenas seguiu decreto do governador de São Paulo João Doria - Morando também decretou que a partir de segunda está cancelada a gratuidade no transporte público para quem tem acima de 60 anos e vale-transporte para os estudantes. “É ação para que todo mundo permaneça em seus lares.” O transporte público na região vai iniciar na segunda, de maneira gradual, a diminuição do serviço, que deverá ser suspenso por tempo indeterminado a partir do dia 29. Porém, reunião extraordinária para resolver o assunto de forma determinante será realizada durante a semana.

Estão na lista mudanças no funcionamentos dos postos de gasolina – abrem de segunda a sexta, das 7h às 19h, e fecham aos sábados, domingos e feriados -, as feiras livres só poderão ser montadas até sexta-feira e as 31 praças-parque estão interditadas. Orlando Morando também fez questão de destacar que a realização de missas e cultos estão proibidas em todo o Estado de São Paulo. “Se estamos tomando medidas para você nem ir ao comércio é hora de rezar em casa. Deixe o fanatismo de lado”, recomendou.