BNDES anunciará medidas para mitigar impactos do coronavírus na economia

21/03/2020 | 19:56



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) avisou que anunciará neste domingo, 22, "medidas emergenciais para mitigar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus na economia e na sociedade brasileiras".

O anúncio será feito pelo presidente do banco, Gustavo Montezano, às 15h, através de uma live no canal do BNDES no Youtube (www.youtube.com/bndes).

Segundo o BNDES, a transmissão online se deve "às restrições de contato interpessoal impostas pela pandemia".