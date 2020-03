Semasa promove curso online

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



21/03/2020 | 18:45



Em momento em que as atividades se voltam ao universo virtual, por conta do confinamento para tentar deter o avanço do novo coronavírus, a equipe de Educação Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) lança um inédito minicurso sobre a água online e gratuito.

A formação é parte do projeto Sensibilizando Olhares, Compartilhando Saberes. Durante os pocket cursos, os participantes terão acesso a conteúdos exclusivos – acessados por meio de senhas - para cada aula.

O tema pincelado para o lançamento foi ‘Panorama Geral da Água’, em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado neste domingo (22).

As pessoas, durante as aulas, serão estimuladas a fazer reflexões sobre a temática de cada curro.

As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até dia 25 por meio do site www.semasa.sp.gov.br/minicursos. Após a conclusão dos pocket cursos, os alunos terão direito a certificado digital de participação.