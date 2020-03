Startups oferecem serviços gratuitos na quarentena

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



22/03/2020 | 00:01



A pandemia de Covid-19 vem impactando negativamente na economia mundial, derrubando previsões de crescimento e índices de bolsas de valores. Para reduzir a possibilidade de contágio, as empresas optam pelo home office ou até mesmo por férias coletivas. Neste período, startups aproveitam para oferecer serviços gratuitamente para ajudar a apoiar as pequenas empresas e conquistar clientes em tempos difíceis.

Com sede em Santo André a Apponte.me foi criada em 2016 e fornece serviços para marcação de ponto eletrônico em celulares ou tablets. Nestes tempos de coronavírus, a empresa oferece 60 dias grátis para as companhias que vão precisar colocar os colaboradores em trabalho remoto.

“A maioria das pessoas precisa ficar em casa, para evitar o contágio. A nossa plataforma permite que o trabalhador continue com as suas funções e também com o controle do horário. Pensamos que seria uma maneira de fazer um estímulo para também gerar essa cultura, que hoje já é uma tendência mundial nas empresas”, explicou o CEO e um dos fundadores da startup, Daniel Godoy.

Para dar conta da demanda, a empresa separou equipe de funcionários exclusivamente para auxiliar quem passa por mudanças por causa do coronavírus. Em menos de uma semana da iniciativa, já foram aproximadamente 180 atendimentos.

A plataforma (www.apponte.me) permite, por meio de aplicativo, no celular ou tablet, que o colaborador marque a hora que começa a traballhar e também a do término. O aplicativo faz uma ‘selfie’ do colaborador e também possui GPS.

O serviço, normalmente,custa a partir de R$ 49,90 para empresas com até 10 funcionários. “Acima disso cada colaborador custa R$ 4 por mês. A companhia tem todo o tipo de suporte que ela precisa”, afirmou Godoy.

Atualmente, a Apponte.me possui cerca de 1.400 empresas como clientes, de diversos portes e ramos de atividade, que utilizam o serviço.

PARA ESTUDANTES

Já na área da educação, a Quantum Space, que possui escola em São Caetano, também realiza ação focada em estudantes que precisam ficar em casa por causa da quarentena, recomendada pelas próprias instituições de ensino privadas e também pelo Estado e municípios, medida que vale para todas as unidades a partir de amanhã.

A plataforma de ensino existe há pouco mais de um ano e fornece cursos focados em áreas como empreendedorismo e tecnologia para crianças de 6 a 17 anos. A metodologia já é implantada em diversas escolas particulares do País.

“Atualmente, todo o nosso time desenvolveu três programas introdutórios para o infantil: da lógica de programação, mundo dos autonômos, que fala sobre carro autonômo por exemplo, e ao empreendedorismo. Estamos subindo para o sistema e ofertando para todas as escolas do Brasil. Então, a que não estava preparada para essa situação de fechamento consegue utilizar nossa ferramenta”, afirmou um dos fundadores, Wellington Santos Machado.

Os pais que quiserem acessar o conteúdo também podem se cadastrar (www.quantumspace.com.br) e baixar o aplicativo. Os conteúdos dos cursos serão liberados quase que diariamente e atualizados a partir desta semana. A expectativa da Quantum é que pelo menos 6.000 downloads sejam realizados nos próximos dias.