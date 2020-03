Operadoras enviaram 49 milhões de SMS com alertas contra coronavírus

21/03/2020 | 17:33



As operadoras de telefonia móvel enviaram, desde o dia 13 de março, 49 milhões de SMS com mensagens para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, além de alertas para os sintomas da doença, de acordo com balanço publicado hoje pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia (Sinditelebrasil).

Segundo a associação, as mensagens seguem orientação do Ministério da Saúde, da Defesa Civil e da Anatel e abordam temas como a importância de as pessoas permanecerem em suas residências, só saírem de casa em caso de urgência ou emergência, evitar prática de atividades físicas ao ar livre e outras medidas para o controle da Covid-19.

Só para os usuários dos serviços que transitam por aeroportos internacionais do País, foram enviados 597 mil SMS com mensagem de alerta para os sintomas do novo coronavírus.

O texto da mensagem enviada por SMS é: #Coronavírus - Se você tiver febre e tosse ou falta de ar e sentir o agravamento dos sintomas, ligue 136 ou acesse https://coronavirus.saude.gov.br/. As mensagens são gratuitas e todo o custo do envio fica a cargo das prestadoras.