Flamengo coloca ginásio à disposição para ações de combate ao coronavírus

21/03/2020 | 17:34



A diretoria do Flamengo informou neste sábado que colocou à disposição do governo do Estado do Rio de Janeiro e da prefeitura da capital fluminense o ginásio Hélio Maurício, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, para que as instalações sejam usadas por autoridades em ações de combate ao novo coronavírus.

O ginásio fica praticamente em frente ao Hospital Municipal Miguel Couto, no mesmo bairro, o que deve facilitar as ações direcionados às eventuais vítimas de covid-19.

Em nota distribuída à imprensa, o Flamengo afirmou ainda estar também à disposição "para ajudar em qualquer ação projetada para o complexo Maracanã/Maracanãzinho", o estádio de futebol e dependências, que pertence ao governo estadual, mas é atualmente administrado pelo clube junto com o Fluminense.