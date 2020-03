De bermuda e chinelo, Bolsonaro grava vídeo com mensagem de esperança

21/03/2020 | 17:30



Em meio à pandemia de coronavírus que já contaminou 904 pessoas e provocou mais de dez mortes no País, o presidente Jair Bolsonaro, aniversariante do dia, dedicou um pedaço da sua tarde à gravação de um vídeo com mensagem para dar esperanças ao tratamento da doença.

De chinelo cor azul piscina, bermuda clara e camiseta de futebol com os dizeres "São Vicente, primeira cidade do Brasil", Bolsonaro fez a gravação acompanhado dos filhos 01, 02 e 03, conforme foto publicada pelo próprio filho e senador, Flávio Bolsonaro.

"Parabéns pelos seus 65 anos, pai! No dia de seu aniversário, trabalhando e tomando importantes decisões para a nossa nação. Nesse momento difícil, todos temos a esperança e a certeza de que, se Deus quiser e sob seu comando, vamos vencer mais essa batalha!", descreveu Flávio na postagem acompanhada da foto acima no Twitter.

O presidente completa hoje 65 anos e passa o dia no Palácio do Planalto com Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PLS-SP).

No vídeo postado pelo presidente no Twitter e intitulado "Hospital Albert Einstein e a possível cura dos pacientes com o Covid-19", Jair Bolsonaro informou que o laboratório do Exército vai ampliar a produção de cloroquina.

Esse medicamento tem apresentado alguns resultados positivos no tratamento de pacientes com coronavírus, de acordo com testes preliminares feitos ao redor do mundo. Esses resultados, porém, ainda não são conclusivos, dizem autoridades da área da saúde.

"Agora há pouco, me reuni com o senhor ministro da Defesa, onde decidimos que o laboratório químico e farmacêutico do Exército deve ampliar imediatamente a produção desse medicamento", afirmou o presidente Jair Bolsonaro, em vídeo publicado há instantes em sua conta no Twitter.

A cloroquina é usada por aqui no tratamento da malária e também para o tratamento de reumatismo, funcionando como um anti-inflamatório. O Hospital Albert Einstein e a operadora Prevent Senior já comunicaram ontem, 20, que conduzirão estudos clínicos para avaliar a eficácia da cloroquina no tratamento da infecção provocada pelo coronavírus.

"Agora há pouco, os profissionais do hospital Alberto Einstein (Sic) me informaram que iniciaram protoloco de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19", disse Bolsonaro no vídeo.

O presidente também afirmou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), presidida pelo almirante Antônio Barra, vetou a venda de cloroquina para outros países. "Tenhamos fé que em breve ficaremos livres desse vírus", completou Bolsonaro na gravação.