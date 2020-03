Rafa Kalimann vence a prova e se torna o anjo da semana no BBB20!

21/03/2020 | 16:11



Após voltar do paredão, Rafa Kalimann se tornou o mais novo anjo do BBB20! Durante a prova, os brothers Rafa, Gizelly, Mari, Babu e Gabi disputaram, além do título, um carro e a influenciadora digital saiu na frente.

Antes da dinâmica começar, Tiago Leifert pediu para que cada um escolhesse uma baia e explicou as regras aos participantes: todos precisaram descobrir os segredos que abrem cada um dos cadeados que fecham os baús de suas baias. As respostas estavam nos porta-malas de cinco carros dispostos no gramado. Quem conseguisse descobrir tudo deveria, no final, apertar um botão vermelho.

Rafa, por sua vez, conseguiu ser rápida o suficiente e venceu a prova. Babu, que ficou em segundo lugar, caiu no choro.