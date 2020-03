Kenny Rogers, ícone da música country, morre aos 81 anos de idade

21/03/2020 | 16:11



Kenny Rogers, um dos maiores ícones da música country norte-americana, morreu no dia 21 de março. Ele tinha 81 anos e segundo comunicado enviado por sua família para a imprensa, Rogers partiu em paz, em casa. Ele morreu de causas naturais, cercado por seus entes queridos.

A família ainda revelou que irá fazer uma cerimônia íntima para o funeral, por conta das preocupações pela pandemia do novo coronavírus. Em 60 anos de carreira, Kenny Rogers lançou hits como The Glamber e Coward of the County.