Adolescente cria site que monitora dados sobre Covid-19

Diário do Grande ABC



22/03/2020 | 07:00



O monitoramento sobre a expansão do novo coronavírus está mais ativo do que nunca. A doença respiratória surgiu em novembro de 2019, na China, e demorou poucos meses para que diversos continentes começassem também a ser contaminados. No Brasil, os primeiros casos surgiram no fim de fevereiro e a pandemia só aumenta.

Não faltam informações e reportagens sobre a complicação de saúde. Para tentar deixar a população mundial mais próxima dos números em relação ao tema, o jovem Avi Schiffmann, 17 anos, criou site que contabiliza dados mundiais sobre a Covid-19. O ncov2019.live é atualizado continuamente, apontando a quantidade internacional de infectados, total de pacientes em casos mais sérios, contabilidade de recuperados, estima de indivíduos que morreram e o total de países que foram ‘invadidos’ pela doença. Mapa interativo, feed de notícias por meio de conta no Twitter e diversas recomendações complementam a página.

Colocado on-line em dezembro, o endereço já bateu a marca de 12 milhões de visualizações. Segundo o adolescente, o projeto começou a ser idealizado no período do Natal e ele observou que ainda não havia muitas informações sobre o assunto reunidas em um só lugar.

Schiffmann é nascido em Israel, mas atualmente vive nos Estados Unidos. O tempo do garoto tem sido dividido entre tarefas do ensino médio e cerca de seis horas diárias cuidando da manutenção do site, cuja atualização ocorre de maneira automática.