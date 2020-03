Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/03/2020 | 00:01



“Na década de 1960 se faziam sentir os efeitos do Concílio Vaticano II. Os padres tiraram a batina e começaram a usar somente o clergyman (colarinho clerical). A missa, que era celebrada em latim, passou a ser na língua vernácula. O sacerdote, que ficava de costas para os fiéis, passou a celebrar de frente para o povo. Os leigos começaram a se envolver mais. No início as pessoas estranhavam as mudanças, mas aos poucos foram se adaptando.”

Dos registros da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no seu 65º ano de criação.

----

1950

Primeira comissão – Júlio Manoel Gomes, Antônio Farias Guimarães, Geraldo Rodrigues Ferreira e Carmo Nazo.

Primeira ajuda – Doação de um terreno na Rua Tocantins da Vila Nova pela companhia A. E. Carvalho.

Primeira romaria – Visita da imagem de Nossa Senhora das Graças de casa em casa.

1952

A primeira capela, em construção, recebe as primeiras missas, ainda mensais.

1953

A capela da Vila Nova, até então pertencente à Paróquia Sagrada Família, passa à jurisdição da nova paróquia, a de Nossa Senhora da Candelária.

PADRES

Longino Vastbinder – 1955 e 1956

Tomás Salvador Palácios – 1956-1962

Ernesto Cozer – 1963-2011

Antonio Becker Ferreira – 2011-2012

Antonio Guimarães do Couto Filho – 2012-2017

Augusto César Casimiro de Andrade – 2017 aos dias atuais

