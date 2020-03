Em quarentena, Sandy corta o cabelo do filho: Nunca tinha usado maquininha

21/03/2020 | 12:11



Sandy emocionou muitos internautas na última sexta-feira, dia 20, durante a transmissão ao vivo de seu show. Direto de sua casa, a cantora faz parte do lineup do Festival Música em Casa e encerrou a apresentação emocionada, cantando a música Tempo, do refrão Isso vai passar, fazendo uma referência à pandemia do novo coronavírus. Ao fim, Junior Lima entrou na transmissão e, dividindo a tela, os irmãos choraram.

- Estou com saudade. Isso vai passar, disse Sandy.

Em seguida, ambos contaram como estão passando os dias de quarentena. Junior revelou que passa pano na casa enquanto Monica Benini, sua mulher, cozinha. Já Sandy faz a comida enquanto Lucas Lima fica com Theo.

- Essa conversa aberta de família é entretenimento e alívio cômico, brincou Lucas.

Ao longo da transmissão, ela ainda explicou o motivo de não ter feito a live com Junior:

- Meu irmão está viajando e acabou não dando tempo de estarmos juntos. Mas, em mais ou menos dez dias, a gente vai poder se encontrar. Ele está em quarentena lá e nós, aqui.

Além disso, a cantora também que cortou o cabelo do filho, de cinco anos de idade.

- Nunca tinha usado maquininha, disse ela, que ainda detalha como faz para entreter o menino durante o isolamento:

- Estamos fazendo jiu-jitsu e natação aqui. A transmissão ao vivo ainda contou com a participação de Lucas Lima, marido da cantora.