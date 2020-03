Ana Paula Siebert encanta ao surgir de lingerie mostrando antes e depois do barrigão

21/03/2020 | 12:11



Ana Paula Siebert encantou os internautas na última sexta-feira, dia 20! Nas redes sociais, a modelo mostrou a evolução de sua gravidez, comparando duas fotos usando uma lingerie branca.

No primeiro clique, Ana Paula posou no primeiro mês de gestação. Já na segunda a modelo surgiu já no fim da gestação, com oito meses. Ela espera Vicky, sua primeira filha com Roberto Justus.

Antes e depois da quarentena Quem é você?! Hahaha (Amando tanto esse barrigão, já sofro de saudade antecipada!), postou Ana, que ainda usou hashtags como 31 semanas, reta final e minha princesa...