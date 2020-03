Bolsonaro passa aniversário com filhos no Palácio do Alvorada

21/03/2020 | 11:58



A pandemia do novo coronavírus esvaziou a entrada do Palácio do Alvorada, justo no dia de aniversário de 65 anos do presidente Jair Bolsonaro. Neste sábado, 21, não há turistas ou apoiadores do presidente no "cercadinho" onde costumam ser cumprimentados por ele.

Desde o início da manhã, apenas jornalistas seguem de plantão à frente do Palácio. A única movimentação até agora foi dos filhos do presidente aniversariante.

Mais cedo, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) chegaram de carro. Já o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PLS-SP) praticava, pela manhã, corrida nas pistas dentro do Palácio.