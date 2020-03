Itamaraty: brasileiros que estavam retidos em Marrocos embarcaram para o Brasil

21/03/2020 | 11:55



O Itamaraty informou, por meio de sua página oficial no Twitter, que os brasileiros que estavam retidos no Marrocos conseguiram embarcar de volta para o Brasil neste sábado (21). Em outra publicação, na noite de sexta-feira, 20, o Itamaraty informou que um voo fretado da Latam sairia de Marrakesh com destino ao Brasil, com 203 brasileiros. O voo estava previsto para partir às 10h deste sábado.

Na postagem deste sábado, o Itamaraty também disse que as embaixadas e consulados do Brasil no exterior continuam trabalhando para que todos possam voltar o mais rapidamente possível para casa. Na mesma linha, o ministro das Relações Públicas, Ernesto Araújo, afirmou que continua trabalhando para "ajudar todos os brasileiros retidos em todos os lugares a retornarem".